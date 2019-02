Pence: EE UU impondrá sanciones adicionales para círculo cercano a Maduro

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunció este lunes que Estados Unidos impondrá sanciones a funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

"Por orden del presidente Donald Trump, a partir de hoy, Estados Unidos impondrá sanciones adicionales a los miembros del círculo cercano de Nicolás Maduro", dijo Pence en su twitter.

Señaló que las personas implicadas contribuyeron a las acciones que impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela y en la represión de las protestas pacíficas. "Sus acciones no quedarán impunes", sentenció.

Este lunes el Departamento de Tesoro de EE UU impuso sanciones a cuatro funcionarios venezolanos (Ramón Carrizales, Jorge Luis García Carneiro, Rafael Lacava y Omar Prieto) por estar involucrados en "corrupción endémica y en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria".

