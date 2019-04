Pence hablará sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, informó que viajará este miércoles a Nueva York para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Es hora de que todas las naciones estén de pie con el presidente Juan Guaidó y el gobierno libre de Venezuela”, dijo Pence en su cuenta de Twitter.

El funcionario reiteró que su país mantendrá el apoyo a Venezuela hasta que la libertad sea restaurada.

El vicepresidente aseguró que ante cualquier posible amenaza contra Guaidó, presidente interino de Venezuela, "habrá respuestas rápidas".

“El regreso seguro de Juan Guaidó a Venezuela es de suma importancia para Estados Unidos. Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no será tolerada y tendrá una respuesta rápida”, comentó el funcionario ante el posible viaje del presidente encargado que aún no ha sido confirmado.

Heading to NYC tomorrow to address the @UN Security Council. It’s time for ALL NATIONS to stand with President @Jguaido and the free government of Venezuela. America will continue to stand with the people of Venezuela until their #Libertad is restored. #FreeVenezuela