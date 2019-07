Pence: Fracasarán los esfuerzos de Irán por mantener a Maduro

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó este jueves que los esfuerzos de Irán para reforzar al régimen de Nicolás Maduro fracasarán. Las declaraciones las ofreció con ocasión de la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, a Venezuela.

“El viaje de Zarif a Venezuela nos recuerda que las actividades desestabilizadoras de Irán se extienden mucho más allá del Medio Oriente”, comentó Pence en su Twitter, en la que asegura que el grupo terrorista Hezbolá permanece activo en el hemisferio occidental.

Agregó que el gobierno de Donald Trump se mantendrá en contra de los enemigos de la democracia, hasta lograr la libertad de Venezuela y aseguró que Maduro debe abandonar el poder.

Zarif viajó este jueves a Venezuela para participar en la cumbre del Movimiento de Países no Alineados, que tendrá lugar en Caracas entre el 18 y 19 de julio, y se reunirá también con el régimen madurista.

