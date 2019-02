Pence: “Estaremos con los venezolanos hasta que vuelva la democracia”

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se pronunció luego de que concluyera la manifestación convocada de la Asamblea Nacional (AN) que continuarán apoyan al pueblo venezolano hasta que la democracia sea restaurada en el país.

"La dictadura de Nicolas Maduro está destruyendo Venezuela. Durante demasiado tiempo, la gente de Venezuela ha sufrido bajo la pesada mano de la opresión. Pero ahora, hay esperanza", dijo en Twitter.

Pence expresó que su nación esta con los venezolanos y que seguirán apoyando hasta que la democracia sea restaurada.

EE UU reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela luego de que se juramentó el pasado 23 de enero, y considera que Nicolás Maduro debe dejar el poder para dar paso a elecciones libres y justas.

