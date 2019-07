Pence destaca orgullo de EE UU al ser los primeros en reconocer a Guaidó

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que su nación está orgullosa de ser el primer país en reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.

“Hace 6 meses el presidente de la Asamblea fue ratificado como presidente interino de Venezuela. Estados Unidos está orgulloso de ser la primera nación en reconocerlo como el líder legítimo de Venezuela. Nuestro compromiso es inquebrantable. Estamos con Guaido y pedimos que se restaure la democracia y la libertad en Venezuela”, escribió Pence en Twitter.

El apoyo que ha tenido Venezuela por parte de los Estados Unidos, ha ido en aumento desde la juramentación de Guaidó el pasado 23 de enero, durante el cabildo abierto en Caracas, en conmemoración de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

6 months ago the @AsambleaVE ratified @jguaido as Venezuela’s interim President. The U.S. was proud to be the 1st nation to recognize him as VZ’s legitimate leader. Our commitment is unwavering. We stand with Guaido & we call for democracy & freedom to be restored in Venezuela.