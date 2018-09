Pasajeros de avión empezaron a sangrar una hora después de despegar

Unos 30 pasajeros de un avión en India empezaron a sangrar por la nariz y orejas después de que el avión en el que se encontraban despegó y la tripulación olvidó presurizar la cabina, ogligándo al capitán a dar media vuelta al aparato y regresar.

El aparato de la compañía Jet Airways, que transportaba a 166 personas desde Bombay a Jaipur, tuvo que regresar casi una hora después de su despegue. Un video difundido en Twitter muestra una cabina en silencio con los pasajeros utilizando máscaras de oxígeno.

"Situación de pánico por un problema técnico en el Jetairways 9W 0697 de Bombay a Jaipur. El vuelo regresa a Bombay tras 45 minutos. Todos los pasajeros están bien, incluyéndome", tuiteó uno de los pasajeros, Darshak Hathi.

Una vez en tierra, los doctores examinaron a los pasajeros afectados. Por su parte, la aerolínea comunicó, en una publicación de Twitter, que están investigando el evento.

De acuerdo con el diario local The Asian Age, el miembro de la tripulación, que cometió el error, "ha sido despedido y la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIB) ha iniciado una investigación".

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps