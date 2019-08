Pánico en Times Square por un falso tiroteo

Una situación tensa se vivió el martes por la noche en Times Square en el centro de Nueva York, Estados Unidos, luego de que las personas que se encontraban en el lugar escucharan sonido similares al de unos disparos. La muchedumbre creyó que se trataba de un posible tirador activo.

La alerta fue falsa, pues el ruido provino de una moto que pasó cerca del lugar. El Departamento de Policía de Nueva York descartó que se haya tratado de un tiroteo e indicó que el área estaba segura.

"Estamos recibiendo múltiples llamadas al 911. Por favor, no se asuste. ¡El área de Times Square es muy segura!", indicó la policía en Twitter.

Recientemente, Estados Unidos se vio azotado por dos tiroteos, en el que 29 personas murieron y 53 resultaron heridas, con una diferencia de tan solo 13 horas. Por lo que no es descabellado que las personas presentes al momento del estruendo intentaran dispersarse y alejarse del lugar. Así se pudo ver en los videos que circularon en las redes sociales.

Un usuario de Twitter, que presenció el momento, relató su experiencia.

"Hoy experimenté algo que nunca pensé que podría experimentar en mi vida. Un susto de disparos. La gente pensaba que había un tiroteo en Times Square, con todo lo que está sucediendo y sucedió en Gilroy, El Paso y Dayton", escribió.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.



We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019

Today I experienced something that I never thought I would’ve experienced in my life. A shooting scare. People thought Times Square was getting shot up, and with everything that’s happening and has happened in Gilroy, El Paso, and Dayton — pic.twitter.com/7r8u8UML9u — Omar (@tall_omes1) August 7, 2019

Passing through #NYC’s #TimesSquare, 1hr after this sound sent 1000s running for their lives, in fear of another mass shooting. Accounts of people trampled, hiding in stores, separated from their families. Authorities confirm it was a motorcycle backfire. This is no way to live. pic.twitter.com/GU2zrJfUv5 — Andrew Hodge ���� (@andruhodge) August 7, 2019