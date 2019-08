OEA respaldó decisión de Duque de dar nacionalidad a hijos de venezolanos

El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apoyó este lunes el decreto firmado por el presidente de Colombia, Iván Duque, para que los hijos de padres venezolanos nacidos en ese país desde el 19 de agosto de 2015, tengan la nacionalidad colombiana.

“Reconocemos y apoyamos la decisión del gobierno de otorgar la nacionalidad a niños migrantes. Colombia es ejemplo de solidaridad con los refugiados venezolanos”, escribió Almagro en Twitter.

La medida temporal, aprobada este lunes, tiene como objetivo otorgarle la nacionalidad colombiana a 24.000 niños que no habían logrado obtener la ciudadanía venezolana por diferentes obstáculos y, a su vez, no eran reconocidos como colombianos porque sus padres no se encuentran domiciliados en la nación vecina.

Más de 4 millones de venezolanos han migrado para huir de la crisis que afronta el país. De esa cifra, 1,3 millones está en Colombia, el país con el mayor número de connacionales en el mundo, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en junio de 2019.