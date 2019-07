NYT: Los Wayúu sobrevivieron a todo, menos al colapso de Venezuela

El pueblo Wayúu vivió en Venezuela, incluso antes de que esta o Colombia se fundaran, y lograron sobrevivir a la colonización, a la guerra e incluso a la separación de unos de otros durante la creación de fronteras nacionales entre ambos países.

Pero la crisis de Venezuela, que se intensificó con el régimen de Nicolás Maduro, fue su punto de ruptura. Los Wayúu no pudieron soportar vivir en el peor colapso económico del mundo no bélico en décadas y empezaron a irse caminando a Colombia, con la esperanza de que pudieran conseguir un nuevo hogar con sus hermanos, reseñó The New York Times.

Los Wayúu de Venezuela aparecieron en un solitario asentamiento colombiano llamado Parenstu con sus hijos desnutridos y sus pequeñas costillas visibles después de años de crisis económica. La aglomeración repentina ha provocado mucha tensión a sus contrapartes empobrecidas en Colombia y ha estallado un conflicto abrasador entre este pueblo por tierra, agua y el derecho a pertenecer a Parenstu. Los niños de ambos lados de la lucha ahora pasan hambre. Algunos han muerto de desnutrición.

Hijos de migrantes venezolanos que comen afuera de un campamento improvisado en Colombia | Adriana Loureiro Fernández para The New York Times​.

Los indígenas procedentes de Venezuela afectan la situación de sus anfitriones colombianos, que suelen estar divididos entre el deseo de ayudar y el instinto de proteger sus propios recursos. El desierto colombiano de la Guajira es el nuevo hogar de los wayúus, un sitio solitario en el extremo norte del continente, donde las personas que habitualmente residen en ese lugar y los recién llegados tratan de sobrevivir. La electricidad nunca llegó a muchas de estas aldeas ni tampoco el agua corriente. Una sequía de cinco años ha ocasionado largos episodios de hambre.

La líder de Parenstu, Celinda Vangrieken, cuya familia ha vivido en Colombia durante un siglo, miraba a los refugiados de Venezuela: eran docenas de recién llegados, demacrados y desesperados, entre los cientos de personas que viven ahí. Aunque vio con simpatía su llegada, dijo que “eran su gente, pero no eran su sangre”.

Los pütchipü’üi, las autoridades wayúus que median en las disputas y entregan mensajes entre clanes, temen que los nuevos conflictos sobre la tierra, pudiera convertirse en disputas de sangre entre familias. En la costa norte, los wayúus colombianos incendiaron recientemente las carpas de los venezolanos recién llegados.