Niños venezolanos nacidos en Colombia podrán adquirir la nacionalidad

El presidente Iván Duque firmó este lunes el decreto para que los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia puedan adquirir la nacionalidad.

La iniciativa establece que hijos de venezolanos que vivan en Colombia entre el primero de enero de 2015 y hasta dos años después de aprobada la ley, adquieren de manera automática la nacionalidad colombiana. También estipula que aproximadamente 24.000 niños podrían ser beneficiados con esa propuesta. Aunque en Colombia los menores de edad tienen atención en salud y pueden ingresar al colegio, sin importar su país de origen ni el de sus padres, tener nacionalidad eliminaría el riesgo de ser apátrida y podrían tener acceso a muchos más servicios.

Actualmente y, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, la nacionalidad colombiana se tiene por nacimiento si los dos, o al menos uno de los dos padres, es colombiano. También si siendo hijo de extranjeros, alguno de sus padres prueba que está domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento del menor.

¿Cómo se demuestra ese domicilio? Según la Registraduría, con una visa de residente o vista tipo M; o con las visas TP3, TP4, TP5, TP7, TP9, TP10, TP15. Por ello es difícil que una persona que se desplace al país o que ingrese a Colombia de forma irregular pueda registrar a sus hijos con la nacionalidad colombiana.

La Cancillería, sin embargo, precisa que un menor, hijo de padres extranjeros, no puede considerarse apátrida por el hecho de que sus padres no tengan domicilio en Colombia, se encuentren en situación migratoria irregular o no hayan efectuado el registro del menor en el Consulado de su país de origen.

La entidad indicó que “cuando un menor, nacido en territorio colombiano, no es reconocido como nacional de ningún Estado, podrá ser reconocido como nacional colombiano siempre y cuando el país de origen de sus padres no le conceda la nacionalidad por el vínculo de sangre con sus padres".