El niño que fuma dos paquetes de cigarros por día

Un niño, de dos años de edad, comenzó a fumar hasta dos paquetes de cigarros por día en Java (Indonesia). Maryati, su madre, dijo le ofrece los tabacos para calmarlo cada vez que se disgusta.

"El Departamento de Salud me dijo que esto no puede seguir, pero, ¿cómo puedo cambiar lo que le gusta? Cuando me voy a trabajar él camina solo y los encuentra en la calle", dijo Maryati, así lo reseñó Infobae.

Las autoridades le sugerieron a la mujer bajar la dosis diaria de narcóticos porque las secuelas en el cebrero pueden ser perjudiciales por su corta edad.

La madre explicó que el infante se enfermó de una fiebre extraña en la cual se calentaba y luego se enfriaba el cuerpo.

Maryati comentó que el menor de edad empezó a fumar las colillas de cigarrillo hasta que se volvió adicto.

