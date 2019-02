Netblocks detectó bloqueos de Google durante reunión del Grupo de Lima

La organización no gubernamental Netblocks, dedicada a registrar bloqueos e interrupciones de accesoo al internet en el mundo, confirmó que las plataformas Youtube, VivoPlay, Bing y servicios de Google fueron restringidos en Venezuela durante la recepción oficial del presidente interino de la República, Juan Guaidó, en la reunión del Grupo de Lima.

Netblocks indicó además que durante el mensaje del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, los servicios de Youtube y otras plataformas de transmisión online en vivo estuvieron restringidas.

La duración de las interrupciones, según la ONG, fue de 65 minutos.

La organización ha registrado también la restricción de servicios y plataformas durante actos públicos del también presidente de la Asamblea Nacional.

Confirmed: YouTube, VIVOplay, Bing and Google services restricted in #Venezuela from 19:00 PM UTC (15:00 PM VET) as Guaidó greeted with presidential reception in Bogotá, Colombia to attend Lima group meeting live on air; incident ongoing pic.twitter.com/K9pUdnqUjs