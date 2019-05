EE UU : Negativa de Maduro a renunciar impide una transición

Kimberly Brier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados, indicó que el único obstáculo para lograr una solución sastifactoria en el país es Nicolás Maduro.

"Solo el rechazo de Maduro impide avanzar en Venezuela con un gobierno transicional, además de la suspensión de sanciones y la preparación de elecciones libres y justas. Él es el único obstáculo para una resolución satisfactoria y un camino hacia adelante para todas las partes", escribió la representante estadounidense.

El despacho del presidente interino Juan Guaidó informó el miércoles que no hubo acuerdos con la delegación de Maduro en los encuentros en Olso, Noruega, en los últimos días.

"Concluyó el encuentro de mediación al que asistimos por invitación del gobierno del Reino de Noruega. Este encuentro finalizó sin acuerdo", dice el despacho en un comunicado difundido en las redes sociales.

Agradeció el apoyo del gobierno noruego, así como de la comunidad internacional, por su contribución en la búsqueda de una solución a la crisis en el país. “Estamos dispuestos a continuar junto a ellos, tal y como lo hemos venido haciendo con el Grupo de Lima y el Grupó de Contacto, en la búsqueda de la solución tantas veces expuesta”.

Reiteró el llamado a la Fuerza Armada Nacional y a la población a participar en la resolución de la crisis humanitaria y a restituir el orden constitucional. “Hacemos un llamado a todos los sectores del país a contribuir en el cumplimiento de este objetivo y en la construcción de las garantías necesarias”.

Only Maduro’s refusal to step down prevents #Venezuela from moving forward with a transitional government, suspension of sanctions, and preparation of free and fair elections. He is the only obstacle to a satisfactory resolution and path forward for all parties. https://t.co/qIJDYl307w