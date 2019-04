El mundo condena la matanza del Domingo de Resurrección en Sri Lanka

La comunidad internacional condenó los atentados que han golpeado este domingo 3 hoteles de lujo, 1 pequeña pensión, 1 complejo residencial y 3 iglesias en Sri Lanka, en el Domingo de Resurrección, y que han causado hasta el momento por lo menos 207 muertos, entre ellos 27 extranjeros, y 450 heridos.

"He escuchado con tristeza la noticia de los graves atentados que, precisamente hoy, día de Pascua, han causado luto y dolor en algunas iglesias y otros lugares de reunión de Sri Lanka. Deseo mostrar mi cercanía más afectuosa a la comunidad cristiana, golpeada mientras se encontraba en oración, y a todas las víctimas de esta violencia cruel", dijo el papa Francisco en su mensaje el Domingo de Resurrección.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, se mostró horrorizado por las bombas que le han costado la vida a tanta gente y envió por Twitter sus condolencias "a las familias y a quienes se acercaron para rezar pacíficamente o para visitar ese hermoso país": "Estamos preparados para respaldar".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su perfil de la red social Twitte, aseguró que su país ofrece "sentidas condolencias al gran pueblo de Sri Lanka", y que estan "¡listos para ayudar!".

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!

En el mismo sentido se expresó el mandatario de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien aseguró que su país "ha sido y sigue siendo un socio fiable de Sri Lanka en la lucha contra la amenaza del terrorismo internacional".

"Espero que los autores materiales y los organizadores de este cruel y cínico crimen, cometido en el Domingo de Resurrección, reciban el castigo merecido", añadió el mandatario.

La primera ministra británica, Theresa May, calificó los ataques de "espeluznantes" y aseguró que nadie jamás debería tener que practicar su fe con temor, al tiempo que instó a "permanecer juntos" ante atentados tan crueles.

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.



We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear.