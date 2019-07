Mujer pierde una pierna al quedar atrapada en una escalera mecánica

Una mujer perdió una pierna al ceder los peldaños de metal de una escalera mecánica, que la dejaron atrapada hasta la cintura en un centro comercial chino.

El accidente ocurrió el pasado 20 de julio en la región china de Heilongjiangl. Un familiar de la víctima informó que todos a su alrededor se habían derrumbado y ella quedó sin tener nada que pisar. El pariente dijo que ella trató de salir, pero no tenía nada para sostenerse.

Testigos afirmaron al diario Mail Online que la víctima, de 60 años de edad, atravesó una defensa que tenía la escalera porque estaba en reparación. Alegaron que unos trabajadores estaban probándola cuando la mujer se abrió paso y segundos después cayó.

"La escalera mecánica estaba siendo reparada y había barreras a su alrededor. Quitó las barreras y subió", dijo un comerciante.

Rescatistas acudieron a la escena y lograron sacar a la mujer luego de transcurrir 30 minutos. Actualmente se encuentra estable en un hospital.

