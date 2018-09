Una mujer enfrenta su enfermedad con muchas ganas de vivir 

Gail Applegren, trabajadora social de 57 años de edad, vive una vida normal aunque está cubierta de pequeños tumores desde los pies hasta la cabeza. Debido a fue diagnosticada de un transtorno llamado neurofibromatosis que forma múltiples tumores en el cerebro, la espina dorsal y los nervios en Edmonton (Cánada).

“Cuando yo me veo en el espejo, yo no veo la neurofibromatosis, veo a Gail mirándome. Veo mi sonrisa y mis ojos—esos es lo que siempre he visto”, expresó la mujer de 57 años, así lo reseñó People en Español.

Applegren explicó que comenzaron a aparecerle pequeños tumores en el rostro a los 14 años de edad y aunque visitó regularmente el quirófano los tumores no pararon de crecer.

“Yo no me cubro ni uso camisas de manga larga todo el tiempo. Soy una persona normal: lloro y río como cualquier otra persona”, dijo Gail.

La trabajadora social aseguró que mantiene una actitud positiva, a pesar que a diario recibe comentarios crueles de algunas personas. El esposo de Gail también padece la misma enfermedad.

Leer más aquí