Ex ministros colombianos renuncian a Partido Liberal por apoyo a Iván Duque

Al menos seis ex ministros colombianos renunciaron al Partido Liberal argumentando que el colectivo, uno de las más tradicionales del país, apoya iniciativas del gobierno del presidente Iván Duque a pesar de que estas van en contra de los ideales del liberalismo.

El ex senador y ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo, uno de los integrantes más fuertes del partid explicó, en un video en su cuenta de Twitter, los motivos por los que dejaba la militancia liberal y promovió la etiqueta #YoMeVoy.

"Yo me voy del Partido Liberal con muchas tristeza pero con mucha decisión, porque el liberalismo entregó sus banderas y principios la noche de la primera vuelta presidencial sin un acuerdo programático, sin convocar a sus bases, porque quiero defender el ideario liberal en la calles, la libertad y los derechos de los colombianos, y la paz y su implementación", aseguró.

Al igual que Cristo, el ex ministro de Justicia Yesid Reyes dejó el partido alegando que Duque pretende hacer modificaciones al sistema judicial colombiano, al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y al uso de glifosato para disminuir los cultivos de coca.

"Yo me voy del Partido Liberal porque un partido que apoya una candidatura presidencial que impulsa modificaciones de fondo a los acuerdos de paz, que defiende la cadena perpetua, que prioriza la represión frente a la prevención del delito (...) es un partido liberal de nombre y no de convicciones", manifestó.

Por su parte, el también ex ministro del Interior Guillermo Rivera señaló que no puede pertenecer a una organización en la que no se defienden las causas en las que cree y las que ha defendido.

"El actual gobierno de los colombianos ha presentado un proyecto de reforma a la justicia que limita la acción de tutela y el Partido Liberal no ha dicho nada. Una congresista del Centro Democrático ha presentado un proyecto de ley que prácticamente acaba con la restitución de tierra y el liberalismo ha guardado silencio", acotó.

A estas renuncias se sumó la de la ex ministra de Agricultura Cecilia López, el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta y el exministro de Tecnologías de la Información y la comunicación Juan Sebastián Rozo.

Los políticos firmaron además una carta dirigida al presidente del partido, el ex mandatario Cesar Gaviria, en la que afirmaron que la visión del país que tiene el Centro Democrático, partido de Duque, es muy distinta a la de los liberales.

Ante las críticas, congresistas y miembros del liberalismo promovieron en Twitter la etiqueta #YoMeQuedo y colgaron una pancarta en la sede del partido en Bogotá en la que se lee "Hasta nunca al 8000", en referencia al proceso abierto en los años 90 por narcotráfico contra el expresidente Ernesto Samper.