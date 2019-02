Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia conversó con Guaidó

Gudlaugur Thor, ministro de Relaciones Exteriores, indicó este lunes que habló con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en el cual reiteró el apoyo del gobierno islandés.

El político destacó que seguirán presionando para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela y la realización de elecciones libres y justas.

“Hablé con Juan Guaidó hoy para reiterar el apoyo del gobierno islandés. Seguiremos presionando para un retorno pacífico a la democracia en Venezuela, permitiendo que las elecciones libres y justas se celebren lo antes posible”, indicó Thor en Twitter.

Spoke to @jguaido today to reiterate the support of the Icelandic government. We will continue to press for a peaceful return to democracy in #Venezuela, allowing for free and fair elections to take place as soon as possible.