Miles de ciudadanos afectados por apagón en Nueva York

Un apagón masivo ocurrido este sábado afecta a miles de ciudadanos en Nueva York.

La cadena CBS New York informó que todos los restaurantes están a oscuras en el sector Hell’s Kitchen. Tampoco hay alumbrado público en las zonas afectadas de la ciudad.

Según la compañía de energía Con Edison, más de 44.000 clientes perdieron el suministro eléctrico en toda la ciudad después de las 8:30 pm.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que han recibido llamadas de residentes afectados en West 40s, el norte de la calle 72 y desde la Quinta Avenida hasta el río Hudson.

La asambleísta Linda Rosenthal dijo que la policía de Nueva York indicó que la causa del apagón fue una explosión en un pozo de la calle 65 y la avenida West End.

According to @NYPD, power outage caused by a manhole explosion on 65th Street and West End Avenue. @MTA subways affected. My staff is on the scene. Contact me here if you need assistance. @elizabethcaputo @westsiderag pic.twitter.com/k4BonyTmi2