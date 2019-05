Mike Pompeo se reunió con canciller canadiense para hablar sobre Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió este martes con la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, para conversar sobre la situación de Venezuela.

"El secretario Pompeo habló con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá a fin de discutir sobre los esfuerzos continuos para restaurar la democracia Venezuela", informó la portavoz del gobierno estadounidense, Morgan Ortagus.

Los funcionarios también conversaron sobre el régimen cubano y acordaron tomar medidas para lograr un cambio político en Cuba y en Venezuela.

"Acordaron seguir trabajando juntos para presionar al régimen cubano a fin de prever un futuro democrático y próspero para el pueblo de Cuba".

