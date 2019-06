Mike Pompeo y Federica Mogherini abordaron la crisis venezolana en reunión

Este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, mantuvieron una reunión en la que abordaron temas relativos a Venezuela.

Así lo informó la periodista Carla Angola a través de Twitter. Explicó que la finalidad de la conversación fue la asociación transatlántica para garantizar la seguridad y la prosperidad mutuas.

El secretario de Estado se refirió en sus redes a situaciones apremiantes que deben coordinar ambas regiones.

My discussions with @FedericaMog addressed a number of pressing issues, including Iran, on which the #EU and the U.S. must coordinate. Our Transatlantic partnership is vital to ensuring our mutual security and prosperity. We must work together to overcome the threats we all face. pic.twitter.com/I94kzs6ADp