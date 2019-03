Mike Pompeo condenó el ataque contra la caravana de Juan Guaidó

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se pronunció sobre el ataque a la caravana en la que se trasladaba Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, luego de asistir al Palacio Legislativo.

“Condenamos el ataque a Juan Guaidó y el acoso reportado a la Asamblea Nacional, diputados y periodistas”, dijo Pompeo en su cuenta de Twitter.

El secretario de Estado aseguró que Nicolás Maduro solo sabe trabajar con la intimidación, para lo cual utiliza a los colectivos. “Maduro y sus colectivos solo conocen la intimidación. Pero la democracia no puede ser intimidada”, destacó.

Grupos oficialistas lanzaron artefactos explosivos a los vehículos que escoltaban a Guaidó mientras se retiraba, luego de concluir la sesión ordinaria de este martes.

Los fotógrafos y periodistas que se encontraban en el recinto parlamentario fueron despojados de sus equipos y teléfonos celulares.

We condemn the attack on @JGuaido’s caravan and the reported harassment of @AsambleaVE members & deputies & journalists. Maduro and his colectivos only know intimidation. But democracy cannot be intimidated. #EstamosUnidosVE