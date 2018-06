Mike Pence: Pido que se expulse a la dictadura de Maduro de la OEA

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad de naciones para que se expulse al gobierno de Nicolás Maduro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"A nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres del nuevo mundo que expulsen a la dictadura de Maduro de la OEA", expresó el funcionario estadounidense en una rueda de prensa desde Washington.

El vicepresidente acotó que regresará a Sudamérica este mes para su tercera visita a la región, y que se enfocará en "el colapso de la tiranía y de la crisis humanitaria que ha embargado a Venezuela".

Pence también expresó sus condolencias y solidaridad con el pueblo guatemalteco afectado por la erupción del Volcán de Fuego. "Nuestros corazones están con el pueblo de Guatemala y con todos aquellos que están sufriendo con este terrible evento".

I call on the community of free nations, from across this New World, to expel the Maduro dictatorship from @OAS_official . The OAS must stand for freedom, and now is the time. pic.twitter.com/K7PXULdgIo

This month I will return to South America for my 3rd visit to the region. We will highlight opportunities for stronger economic and security relationships and bring renewed attention on the collapse into tyranny and to the humanitarian crisis that has overcome Venezuela. pic.twitter.com/gVX9bBsCCb