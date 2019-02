Mike Pence: “Llegó el momento de terminar con la dictadura de Maduro”

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró este viernes durante un evento público en Miami que el tiempo para el diálogo con Nicolás Maduro terminó.

“Como le dije al público en Miami, este no es momento de dialogar. Este es el tiempo para la acción, llegó el momento de terminar con la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo Pence en Twitter.

Recalcó su apoyo para Juan Guaidó, presidente interino de la República, y a la Asamblea Nacional. Aseguró que su razón para secundar al órgano legislativo es que “la dictadura de Maduro está destruyendo a Venezuela”.

“La Asamblea Nacional y el presidente Guaidó tienen nuestro apoyo total porque reconocemos la verdad, la dictadura de Maduro está destruyendo Venezuela”.

As I told the crowd in Miami, this is no time for dialogue. This is time for action, & the time has come to end the Maduro dictatorship! The National Assembly & Pres. @jguaido have our full support because we recognize the truth - Maduro’s dictatorship is destroying Venezuela. pic.twitter.com/aivt7TCzMH