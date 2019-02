Mike Pence informó a senadores sobre conversaciones con Guaidó

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se reunió este martes con distintos senadores y congresistas estadounidesnse para actualizarlos sobre las conversaciones con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el Grupo de Lima.

"Estamos orgullosos de estar con la gente de Venezuela en su viaje de la tiranía a la libertad", dijo el vicepresidente estadounidense en su Twitter.

En la reunón asistieron los senadores Marco Rubio, Rick Scott y Jim Risch. También estaban los congresistasMario Díaz-Balart, Eliot Engel, Michael McCaul, Debbie Wasserman Schultz.

Pence y Guaidó asistieron a la reunión del Grupo de Lima, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia el pasado lunes tras el fallido ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

