Mike Pence: “Es la hora de la libertad y la democracia de Venezuela”

Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, informó la tarde de este domingo que mañana viajará hacia Bogotá, Colombia, para participar en la reunión del Grupo de Lima.

“Rumbo a Bogotá, Colombia, mañana para dirigirnos al Grupo Lima y expresar nuestra solidaridad con los líderes regionales para la libertad y nuestra posición contra Maduro”, dijo Pence en Twitter.

Afirmó que es el momento de que Venezuela sea “libre y democrática”. Asimismo, detalló que también se reunirá con Iván Duque, presidente de Colombia, y Juan Guaidó, presidente (E) de Venezuela.

Heading to Bogota, Colombia tomorrow to address the Lima Group to voice solidarity w/ regional leaders for freedom & against Maduro. Meeting with Colombian President @IvanDuque & Venezuela’s only legitimate President - @jguaido. It’s time for a free & democratic Venezuela.