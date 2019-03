Mike Pence: Ante cualquier amenaza contra Guaidó habrán respuestas rápidas

Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, aseguró que ante cualquier posible amenaza en contra de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, "habrán respuestas rápidas".

"El regreso seguro de Juan Guaidó a Venezuela es de suma importancia para Estados Unidos. Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no será tolerada y tendrá una respuesta rápida", indicó Pence mediante su cuenta de Twitter.

Asimismo, aseguró que "el mundo está observando" la llegada de Guaidó. "Debe permitirsele una entrada de forma segura", finalizó.

.@JGuaido’s safe return to Venezuela is of the highest importance to the U.S. Any threats, violence, or intimidation against him will not be tolerated & will be met with swift response. The world is watching - Interim President Guaido must be allowed to re-enter Venezuela safely.