Migración Colombia expulsó a tres venezolanos por robar vehículo en Bogotá

Migración Colombia expulsará del territorio colombiano a tres venezolanos que protagonizaron el robo de una camioneta el fin de semana en la ciudad de Bógata.

Los tres ciudadanos provenientes de Venezuela fueron dejados a disposición de Migración Colombia por parte de la Policía Nacional, luego de que no fuera posible adelantar el proceso de judicialización en su contra. Además, los documentos de identificación que portaban los hombres eran falsos, lo que imposibilitó el establecimiento de su plena identidad.

Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia, expresó su preocupación ante la falta de colaboración del gobierno de Venezuela para identificar a los ciudadanos.

"Nos preocupa bastante la falta de canales oficiales que no sólo nos permitan establecer la plena identidad de un nacional venezolano, sino incluso, velar por sus derechos. Quienes se encuentran ocupando el poder en Venezuela han dejado a sus nacionales a la deriva, sin representación alguna por parte de su país. Su actual documento de identificación no sólo no tiene ningún tipo de medida de seguridad, lo que la hace fácil de falsificar, sino que además, se encuentran vencidas o totalmente deterioradas, lo que imposibilita el trabajo de nuestros documentólogos", indicó Krüger.

El director de Migración colombiana que estos casos no solo ponen en riesgo la seguridad de su país, sino que también genera brotes de discriminación y xenofobia. "La realidad es que la gran mayoría de los venezolanos que están llegando al país, lo hacen por hambre, por miedo, por necesidad".

Los tres ciudadanos venezolanos dejados a disposición de Migración Colombia, que responden a los nombres de Dayri del Carmen Gotera Villalobos, Gioseppe Daniel Paniccia Amaro y Robert Alexander Villalobos Gutiérrez, se suman al grupo de 15 ciudadanos extranjeros detenidos este lunes.

La Regional Andina de Migración Colombia informó que los tres ciudadanos venezolanos serán llevados vía aérea en compañía de igual número de custodios de Migración, hasta la ciudad de Cúcuta, en donde se transportarán hasta el Puente Internacional Simón Bolívar para, posteriormente, hacer entrega de los mismos a las autoridades migratorias venezolanas.

#VÍDEO en la sede de @MigracionCol se efectuó el procedimiento respectivo, y serán devueltos a #Venezuela en las próximas horas. No se realizó proceso judicial por no poseer documentos de identidad originales. pic.twitter.com/kSMWjTFnxk — Jofrana González Canelones (@jogonzalezc) 20 de noviembre de 2018