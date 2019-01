México reiteró su respaldo el gobierno de Maduro

México reiteró su respaldo al gobierno de Maduro, a pesar de que la presidencia interina de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, es reconocida por varios países y organismos internacionales.

Estados Unidos es uno de los países que apoyó la medida tomada por la el Poder Legislativo de Venezuela. El artículo 233 de la Constitución ampara la medida.

Guaidó se juramentó la tarde de este miércoles como presidente interino de la República con base en el artículo 233 de la Constitución, en la plaza Juan Pablo Segundo de Chacao, estado Miranda.

#BREAKING Mexico still backs Maduro as Venezuela president, says government spokesman