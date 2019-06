EE UU y México logran acuerdo sobre migración y Trump para aranceles

El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter que su país y México alcanzaron este viernes un acuerdo sobre las caravanas de inmigrantes que desde Centroamérica intentan llegar a territorio estadounidense.

La insatisfacción de Trump ante el manejo que México le estaba dando a esta avalancha migratoria hizo que, como retaliación, amenazara con imponer un arancel de 5 % a los productos mexicanos a partir de este lunes, lo cual quedará en suspenso de manera indefinida tras el acuerdo. Así lo comunicó el propio mandatario estadounidense.

Este arreglo llevará a México a tomar "medidas sin precedentes" para frenar el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a suelo de hacia Estados Unidos, incluso mediante el despliegue de tropas de su Guardia Nacional.

Este jueves, ya se hablaba de un compromiso para enviar a 6.000 efectivos de dicha Guardia a la línea fronteriza con Guatemala. El despliegue comenzará el lunes en 11 municipios.

México se comprometió también a desmantelar a los grupos de tráfico y trata de personas, según el texto en inglés de la declaración.

Además, aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo "serán rápidamente devueltos a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes", indicaron voceros del gobierno de Trump y del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Desde principios de este año, está vigente el programa Protocolos de Protección a Migrantes (TPP, por sus siglas en inglés), que permite a Estados Unidos hacer esta devolución de personas.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....