Mark Green: No es el primer envío de ayuda humanitaria y no es el último

Mark Green, director de la Agencia de Asistencia Estadounidense (Usaid, por sus siglas en inglés), dijo este sábado que el cargamento que llegó a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, desde una base en el estado de Florida no es el primer envío que llega de Estados Unidos y no será el último.

Informó que son aproximadamente 70 toneladas de cargamento de ayuda humanitaria, la cual fue enviada luego de que Juan Guaidó, presidente interino de la República, la solicitara en coordinación con el gobierno colombiano.

“Este no es el primer envío que llega de Estados Unidos, pero no es el último. No solo se han recibido envíos de Estados Unidos sino de otros países que están interesados en la ayuda”, señaló.

Green indicó que sostuvo una reunión con Iván Duque, presidente de Colombia, en Washington DC y que tuvieron la oportunidad de “afirmar esta cooperación que se realiza de forma continuada entre los países con el fin de enviar estas ayudas que salvan la vida de mucha gente que está sufriendo en Venezuela”.

El director de Usaid agregó que se trata de una situación regional porque la migración de más de tres millones de venezolanos que huyeron del país no solo afecta a Colombia, sino a Brasil, Perú, Ecuador e incluso al Caribe.

Solicitó a las Fuerzas Armadas de Venezuela que dejen entrar la ayuda humanitaria que requieren los ciudadanos del país de forma inmediata.

Este sábado llegó a Cúcuta el primero de los tres aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con alimentos, medicinas e insumos para Venezuela procedente de una base en el estado de Florida.