Mariano Rajoy abandona liderazgo del Partido Popular luego de 14 años

Mariano Rajoy anunció que abandonará, tras 14 años, el liderazgo del Partido Popular –conservador– después de caer el viernes en la moción de censura promovida por el socialista Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno español.

“Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Es lo mejor para el PP, para mí, y creo que también para España”, anunció Rajoy en Madrid ante la cúpula de su partido.

El nombre del sucesor se conocerá en un congreso extraordinario, cuya fecha se espera sea fijada la semana próxima. Según Rajoy, servirá para abrir “una nueva etapa”, aunque al no haber heredero designado, la batalla se anuncia dura en el PP, que posee la mayor bancada en la cámara baja y mayoría absoluta en el Senado. En esa pelea se barajan los nombres de la ex vicepresidente del gobierno Soraya Sáenz, de la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal y del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.

Desde hace casi 40 años Rajoy milita en el PP, con el que ocupó todo tipo de cargos en los ámbitos municipal, regional y nacional. Su liderazgo, aunque sólido dentro de la formación, se vio quebrantado cuando la justicia española sentenció que el PP fue partícipe de una trama corrupta, conocida como la Gürtel.