Mariano de Alba: Grupo de contacto de UE podría durar menos de lo esperado

La Unión Europea (UE) anunció este jueves la creación de un grupo de contacto con el objetivo de llegar a una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela, por medio de elecciones libres y transparentes. El mecanismo tendrá una duración de 90 días, de acuerdo con Federica Mogherini, alta representante del organismo.

Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en derecho Internacional y relaciones Internacionales, explicó a El Nacional que durante ese tiempo la UE espera ver si Nicolás Maduro desea una solución pacifica y electoral, algo que a su juicio no encontrará.

“Ese mecanismo lo que busca es ver si efectivamente hay una señal por parte del régimen de Nicolás Maduro de buscar una salida electoral pacífica, pero lo más probable es que no haya ese gesto”, indicó el abogado.

Agregó que si Maduro no demuestra una vountad sincera, la iniciativa podría durar menos de lo esperado. “Ellos van a empezar a trabajar en el mecanismo y si a los 90 días, o inclusive antes, no ven la intención de utilizarlos podrían decir que no tiene ningún sentido avanzar por ese camino”.

Alba destacó que la utilidad de este grupo será más visible cuando ocurra una fractura entre facciones del oficialismo. Detalló que en este escenario la fuerza armada podría tener un papel protagónico.

“Lo más probable es que sea útil una vez que haya un quiebre interno del gobierno, y efectivamente hay actores que hoy forman parte de la fuerza armada que tratan de buscar unas elecciones y una salida lo más pacifica posible”.

En el año 1983 se tomo una medida similar conocida como el Grupo Contadora para resolver el conflicto militar entre El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El cual se conformó por los ministros de asuntos exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela.

“No es la primera vez que eso sucede, pero al final aquí pues depende de la voluntad de las partes y de los actores venezolanos. De si efectivamente eso es realidad o sigue siendo más que todo una declaración de buenas intenciones”.

Protecciones de activos venezolanos en Europa

El 25 de enero el Banco de Inglaterra negó una petición del Banco Central de Venezuela de retirar del recinto parte de sus reservas de oro, estimadas en 1,2 billones de dólares.

La decisión fue tomada luego de que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de EE UU, conversaran con sus homólogos ingleses.

Mariano de Alba aseguró que este tipo de resoluciones no se verán afectadas por el grupo de contacto, pues cada país puede aplicar estas sanciones a su juicio. Sin embargo, acotó que la UE está lejos de realizar acciones conjuntas con respecto a los activos extranjeros de Venezuela.

“Este tipo de decisiones, como ya vimos en el caso de Inglaterra, son decisiones de cada país. Es decir, que cada país ahora y después de los 90 días, es libre de congelar los activos que considere. Lo que si no pareciera haber en un corto plazo es una decisión unánime de toda la Unión Europea de congelar activos, eso dependerá de cada nación”.