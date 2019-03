Marco Rubio: “El régimen de Maduro no es un gobierno, es una mafia”

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por el estado de Florida, se pronunció sobre la acusación del gobierno de Donald Trump a Tareck El Aissami por presunto caso de narcotráfico este viernes.

“Hoy, el ministro de finanzas (designado por Nicolás Maduro) y el ex vicepresidente de Venezuela fue acusado de violaciones de la ley de designación de narcóticos extranjeros. Tres de sus compinches están arrestados en Florida”, dijo Rubio en Twitter.

Por la misma vía, el parlamentario estadounidense acusó a Nicolás Maduro, y su círculo, de formar una mafia.

El Departamento de Justicia estadounidense refirió en un boletín de prensa que El Aissami y el empresario Samark José López Bello, al viajar en un avión privado desde Rusia a Venezuela, violaron el acta que los incluye entre las personas sancionadas por su presunta relación con el narcotráfico.

#MaduroCrimeFamily isn’t just a hashtag.



Today the Minister of Finance & Former Vice President of #Venezuela was charged with violations of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Three of his cronies arrested in Florida.#MaduroRegime isn’t a government,it is a mafia. pic.twitter.com/ttD4vn0d8t