Marco Rubio rechazó celebración del Foro de Sao Paulo en Caracas

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, denunció el despilfarro de la administración de Nicolás Maduro en la celebración del Foro de Sao Paulo que se lleva a cabo en Caracas desde este jueves.

“En Venezuela, los niños están desnutridos, la electricidad no está ampliamente disponible, la gasolina escasea y los medicamentos básicos son difíciles de encontrar. Aún así, Nicolás Maduro gasta millones de dólares para pagar los viajes, hoteles y comidas de izquierdistas radicales que asisten a una conferencia que él está organizando”, dijo Rubio en Twitter.

El foro, que cuenta con la participación de 800 delegados y se celebra en los espacios del Teatro Teresa Carreño y el Hotel Alba Caracas hasta el domingo, costó alrededor de 200 millones de dólares, de acuerdo con el partido Primero Justicia.

Leonardo Regnault, diputado a la Asamblea Nacional, indicó que el monto utilizado por el régimen madurista para hospedar a los invitados al foro, habría servido para reparar el Hospital Periférico de Coche, comprar medicamentos a los pacientes renales o alimentos a la población infantil desnutrida.

“Este foro es un templete montado para que unos amigos vengan a hacer turismo ideológico, mientras el pueblo venezolano padece hambre, miseria y necesidades, mientras el pueblo venezolano muere de mengua en los hospitales y no tiene como acceder a medicamentos y alimentos”, aseveró el parlamentario.

