Marco Rubio se pronunció sobre la represión de estudiantes en Ureña

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, se pronuncio este miércoles sobre la represión perpetrada por efectivos de seguridad hacia estudiantes venezolanos en Ureña, ciudad fronteriza con Cúcuta, Colombia.

“Más de 5.000 niños viven Venezuela, pero estudian a través de la frontera de Cúcuta, Colombia. Durante 12 días los el régimen de Maduro ha bloqueado físicamente de cruzar la frontera y ir a la escuela. Hoy hicieron disparos de advertencia en el aire”, dijo Rubio en Twitter.

Funcionarios de la Policía del Táchira y de la Guardia Nacional, impidieron este miércoles el paso de niños y adolescentes al departamento colombiano de Norte de Santander para ir a clases.

Los estudiantes comenzaron a empujar a los uniformados y fue cuando se realizaron disparos al aire para amedrentar a los niños y adolescentes de insistir defender su derecho a la educación, según indicaron representantes que acompañaban a los jóvenes.

More than 5,000 children live in #Venezuela but study across the border in #Cúcuta #Colombia.



For 12 days now the #MaduroRegime has physically blocked them from crossing the border & going to school.



Today they fired warning shots into the air. https://t.co/go15sXgb1S