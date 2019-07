Marco Rubio: Ningún venezolano puede ser deportado de Estados Unidos

El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, aseguró este viernes que ningún ciudadano venezolano puede ser deportado porque el gobierno de Donald Trump no tiene relaciones con la administración de Nicolás Maduro.

“La realidad es que no podemos deportar a un venezolano que esté en este país. Primero: porque no tenemos relación con el régimen de Maduro y segundo, porque no hay vuelos directos a Venezuela, así que eso realmente no está pasando”, dijo Rubio.

El senador explicó que en caso de que algún agente de inmigración desconozca esta medida puede presentarse una situación desagradable para el venezolano porque podría quedar detenido por varias semanas.

“Cuando un venezolano se presenta a una entrevista y es rechazado o cualquier otro problema que tenga, puede ser detenido por dos o tres semanas en caso que el agente no conozca esta norma, pasan un mal rato y gastan dinero en abogados”, agregó.

Para Rubio la mejor manera de evitar esto es con un estatus de protección temporal, por lo que aclaró que la administración de Trump no ha dicho que no implementará el TPS para los venezolanos, solo que aún no es el momento para hacerlo.

“Hemos luchado para que ningún venezolano que esté en Estados Unidos sea deportado mientras Maduro este en el poder. Estamos trabajando en eso y creemos que vamos a tener un resultado positivo”, sentenció.