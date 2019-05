Marco Rubio: Maikel Moreno estaba conspirando contra el régimen de Maduro

El senador del estado de Florida, en Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, estaba conspirando en contra de Nicolás Maduro.

Por Twitter, el senador indicó que ahora Moreno emitirá una orden para arrestar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de ese modo intentará salvarse por haber actuado en contra del oficialismo venezolano.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que el tiempo de Vladimir Padrino López, Iván Hernández y Maikel Moreno ha terminado.

"Se acabó su tiempo. Esta es su última oportunidad. Acepten la amnistía del presidente interino, Juan Guaidó, y protejan la Constitución. Retiren a Maduro, y los retiraremos de nuestra lista de sanciones. Quédate con Maduro, y baja con la nave", escribió en la red social el representante estadounidense luego de dar declaraciones a la prensa.

#Maduro & Cubans know @MaikelMorenoTSJ was plotting against #MaduroRegime. Strong indications he will try to save himself by issuing an arrest warrant for @jguaido.



Could come as early as tonight.