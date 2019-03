Marco Rubio: Maduro no puede sostener el sistema eléctrico

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por el estado de Florida, expresó su opinión sobre lo que podría significar que hayan nuevos apagones en Venezuela en los lugares donde el servició ya había sido restaurado.

“El hecho de que no puedan sostener la electricidad después de restaurarla, prueba que esta interrupción del suministro en todo el país es el resultado directo de una red eléctrica colapsada totalmente”, dijo el político estadounidense en Twitter.

Por la misma vía, destacó que la producción de aluminio de la nación fue afectada por el deficiente servicio eléctrico.

“En el parpadeo de un ojo la capacidad de producción de aluminio del país entero fue destruida por el daño causado por el apagón”, detalló.

Desde la tarde de este jueves se registra un gran apagón en todo el territorio nacional. Los oficialistas aseguraron que se debe a un sabotaje creado por el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al país.

