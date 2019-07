Marco Rubio: Maduro está cada vez más aislado, sin competencias ni recursos

La senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó en su twitter que Nicolás Maduro está cada vez más aislado internacionalmente.

Rubio se refirió a la decisión de Grecia de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de la República y dijo que Maduro no tiene ni las competencias ni los recursos para sacar al país de la situación que enfrenta.

Grecia se suma a la lista de más de 50 países que reconocen Juan Guaidó como jefe del Estado venezolano, desde su juramentación el 23 de enero de este año 2019.

#Greece is the latest country to formally recognize ⁦@jguaido⁩ as the legitimate interim president of #Venezuela.#Maduro is internationally isolated & has neither the competence nor the resources to get Venezuela out of the catastrophe it is facing https://t.co/MbFk68nrqw