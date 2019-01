El senador estadounidense Marco Rubio dijo este lunes que habrá un pronunciamiento sobre la asunción de la presidencia interina de Venezuela por parte del parlamentario y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a Guaidó como el mandatario legítimo y constitucional de Venezuela.

"Juan Guaidó aceptó la presidencia interina y legítima de Venezuela. Esperen importantes noticias", dijo Rubio en su Twitter.

El congresista norteamericano había dicho la noche de este martes que el 23 de enero sería un día "muy bueno e importante para la democracia y el orden constitucional en Venezuela".

.@JuanGuaido has now accepted the interim & legitimate Presidency of #Venezuela. Standby for important news in reaction momentarily. #23Ene