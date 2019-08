Marco Rubio dice que Maduro finge interés en el diálogo para ganar tiempo

Marco Rubio, senador por el estado de Florida, aseguró este martes que el único interés de Nicolás Maduro en la mediación que se realiza en Barbados entre representantes del oficialismo y de Juan Guaidó, presidente interino de la República, es ganar tiempo en medio de la crisis que afronta Venezuela.

Alertó que al gobierno de Donald Trump no le importa cuál sea el interés de Maduro, pues Estados Unidos continuará presionando al régimen venezolano con la finalidad de que deje el poder y se pueda restablecer el orden democrático en el país. Además, envió un mensaje a aquellas personas que siguen respaldando al ofialismo.

“Maduro finge estar interesado en el 'diálogo' pero solo está tratando de esperar a que pase la crisis en Venezuela. No funcionará hoy, Estados Unidos congelará todos los activos del régimen de Maduro e impondrá sanciones a cualquier persona o empresa que continúe brindándole apoyo”, escribió el político estadounidense en Twitter.

El senador norteamericano ofreció esas palabras luego de que se conociera que el presidente Trump firmó este lunes la orden jurídica que autoriza el embargo de las propiedades estatales del actual gobierno de Venezuela en Estados Unidos.

Maduro pretends he’s interested in “dialogue” but is just trying to wait out the crisis in #Venezuela.



It wont work.



Today the U.S. will freeze all of the #MaduroRegime’s assets & imposes sanctions on any person or company that continues to provide support to them.