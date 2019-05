Marco Rubio detalló dos posibles destinos de Padrino López

El senador estadounidense Marco Rubio indicó este jueves dos posibles desenlaces de la situación política en Venezuela y qué papel cumpliría Vladimir Padrino López en cada uno de ellos.

“Vladimir Padrino ayudará a salvar la Constitución de Venezuela y guiará a las Fuerzas Armadas a través de una crisis económica y política o finalmente, por motivos de salud o por Maduro, se quedará sin tiempo para disfrutar de los millones de dólares que robó y ha escondido”, dijo Rubio en Twitter.

Estados Unidos, el primer país en reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, ha sancionado reiteradamente a políticos venezolanos que apoyen a Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump ha asegurado que “todas las opciones están sobre la mesa” con tal de que en el país se restaure la democracia.

.@vladimirpadrino will either help save the constitution of #Venezuela & guide the armed forces through an economic & political crisis or eventually because of health or #Maduro he will run out of time to enjoy the millions of dollars he stole & has stashed away.