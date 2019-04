Marco Rubio aseguró que secuestrar a Guaidó sería dar un golpe de Estado

El senador estadounidense Marco Rubio dijo este martes que cualquier intento de secuestro contra Juan Guaidó, debe ser considerado un golpe de Estado por las naciones que lo reconocen como presidente interino.

“Y cualquier persona que coopere con esto debe ser tratada como un golpista y tratado en consecuencia”, publicó Rubio en su cuenta de Twitter.

Señaló que los militares que acaten los mandatos de la asamblea nacional constituyente de violar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó estarán actuando contra la Constitución.

“Cualquier funcionario militar que siga órdenes de violar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó por decisión del congreso ilegítimo está violando la Constitución que juraron mantener”, destracó.

El Tribunal Supremo de Justicia solicitó este lunes a la asamblea nacional constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

"Se le solicitará al presidente de la asamblea nacional constituyente que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó por violar las medidas impuestas por el tribunal", indicó Maikel Moreno, presidente del TSJ, durante una sesión del organismo.

#MaduroRegime created an alternative & illegitimate congress in #Venezuela . Any military or security official that follows orders to violate legislative immunity of @jguaido on basis of decision by this illegitimate congress is violating the constitution they swore to uphold.

Any effort to abduct @jguaido should be considered a coup d’ etat by every nation that has recognized him as the legitimate Interim President of #Venezuela. And anyone who cooperates with this should be treated as as a coup plotter & dealt with accordingly.