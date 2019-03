Marco Rubio: Apagón causará un daño económico devastador

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por el estado de Florida, indicó este viernes que el apagón nacional en Venezuela está causando un daño devastador al país.

“La falla de energía en todo el país de Venezuela tiene 25 horas, y está causando un daño económico devastador”, dijo el parlamentario estadounidense en Twitter.

Por la misma vía detalló como el mal funcionamiento del servicio eléctrico afectó la producción de aluminio de la República.

“En el parpadeo de un ojo la capacidad de producción de aluminio del país entero fue destruida por el daño causado por el apagón”.

Desde la tarde de este jueves se registra un gran apagón en todo el territorio nacional. Los oficialistas aseguraron que se debe a un sabotaje creado por el Estados Unidos para desestabilizar al país.

