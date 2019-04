Malta niega permiso de paso a aviones militares rusos

El gobierno de Malta informó esta semana al pentágono que rechazó una nueva petición de Rusia para que aviones militares sobrevuelen su espacio aéreo con destino a Venezuela, informó el diario ABC.

Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estados Unidos, felicitó al gobierno de la isla europea por negar el permiso a Rusia. “Aplaudimos al gobierno de Malta por negarse a permitir que aviones rusos usen su espacio aéreo para abastecer al antiguo régimen en Venezuela.”, dijo en Twitter.

Asimismo, instó a todos los países que sigan el ejemplo de Malta “para detener el apoyo del Kremlin al dictador Maduro”.

La Casa Blanca protestó hace tres semanas, después de que varios aviones militares rusos, procedentes de Siria, atravesaran el espacio aéreo maltés para llevar soldados y material bélico a Venezuela.

Con información de ABC.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta