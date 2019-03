Madre e hija coinciden trabajando en un vuelo y sorprenden a los pasajeros

El Dr. John R. Watret, director del campus de la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle, viajaba en un Delta Boeing 757 que iba de Los Ángeles a Atlanta cuando escuchó algo que captó su atención de inmediato.

Y es que una pasajera le preguntó a una de las auxiliares del vuelo si era posible que sus hijos conozcan a los pilotos. "Son madre e hija", respondió la trabajadora.

El hombre no lo dudó ni un segundo y decidió ponerse de pie para comprobarlo por sí mismo. "Pensé que era increíble. Estaba asombrado", dijo Watret, quien terminó sumándose al pedido para visitar a quienes dirigían el vuelo.

Al ingresar a la cabina, el hombre pudo comprobar lo que en un inicio creyó poco probable. Se trataba de Wendy Rexon, la capitana, y Kelly Rexon, primer oficial del avión que era comandado, efectivamente, por madre e hija.

Watret tomó una fotografía de la inspiradora escena y la compartió en Internet a través de su cuenta de Twitter.

Fueron suficientes algunas horas para que la imagen se vuelva viral y acumule miles de 'me gusta' en la red social.

"Simplemente volé de Los Ángeles a Atlanta en un Delta pilotado por un equipo formado por esta madre y su hija. Gran vuelo. Inspirando a las mujeres jóvenes", escribió el responsable de la publicación.

Just flew with this mother daughter flight crew on Delta from LAX to ATL. Awesome. ⁦@Delta⁩ ⁦@EmbryRiddle⁩ #erau pic.twitter.com/HYLl65H5p1