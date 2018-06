Macron afirma que el G7 reafirmará el vínculo del grupo con la OMC

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la Cumbre del G7 llegó a un acuerdo común sobre comercio que reafirma su vínculo con la Organización Mundial del Comercio y con las reglas internacionales.

Indicó que para los países del grupo el acuerdo es una voluntad política de luchar contra las barreras que disminuyen el comercio.

Añadió que hay propósito de cooperación para que el comercio internacional sea libre.

La XLIV Cumbre del G7 terminó después dos días de discusiones centradas en el comercio internacional tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las exportaciones europeas y canadienses de acero y aluminio.

Trump afirmó ayer en La Malbaie que estaba dispuesto a dejar de comerciar con las naciones de todo el mundo que no eliminen aranceles a las exportaciones estadounidenses, reavivando el temor a una guerra comercial. “Haré lo que sea necesario para que tengamos relaciones comerciales justas con otros países”.

Añadió que los días en que otros países se han aprovechado comercialmente de Estados Unidos habían acabado.

Sin embargo, el mandatario rebajó el tono y afirmó: “Tuvimos debates extremadamente productivos sobre la necesidad de intercambios comerciales justos”.

Invitó a los demás integrantes del grupo a pensar en la posibilidad de crear una zona de libre comercio entre los siete.

Afirmó que no era cierto que tuviera tensas relaciones con otros líderes del G7, especialmente Angela Merkel, Emmanuel Macron y Justin Trudeau. “Esas son ‘noticias falsas’”.

Pero reconoció que mantiene diferencias en materia de política comercial y culpó a Barack Obama por el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con otros países. “La Unión Europea es brutal con Estados Unidos en aranceles. Y lo saben y me sonríen cuando se los digo. No se pueden creer que lo hayan podido hacer. Pero se ha acabado. Tenemos un déficit de 100 millardos de dólares con México y no incluye todas las drogas que están llegando porque no tenemos un muro. Pero va a cambiar. No tienen otra opción. Si no cambian, no vamos a comerciar con ellos”.

La cumbre estuvo caracterizada por el antagonismo entre Trump y sus aliados. El principal punto de controversia fue el comercio, sobre todo tras la entrada en vigor de los aranceles de importación estadounidenses sobre el acero y el aluminio. Otros dos puntos de controversia fueron los casos de Irán y el medio ambiente. El presidente denunció el acuerdo acerca del programa nuclear de la república islámica y sobre cambio climático de París.

Reincorporación. Trump reiteró una idea poco popular, que Rusia debe ser reincorporada a la cumbre. “Creo que sería una ventaja que Rusia vuelva a ingresar, sería bueno para Rusia, Estados Unidos y para todos los países del G7 actual. Creo que el G8 sería mejor. Buscamos la paz en el mundo”.

La propuesta recibió el rechazo unánime de los miembros europeos del G7, incluidos Reino Unido, Francia y Alemania. Rusia fue excluida del grupo tras su anexión de Crimea en 2014, ampliamente condenada como un ataque a la soberanía de Ucrania. A pesar de los comentarios de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú estaba feliz de ser parte de un grupo más amplio, el G20, y que nunca pidió a nadie volver al G7.

“Trabajamos muy bien en otros formatos, como la OCS, el grupo BRICS y sobre todo el G20, donde comparten nuestras posturas. Y en el marco del G20 los ultimátum no bastan, hay que llegar a acuerdos. El G20 es un mecanismo para el consenso y creo que es el formato con mayor perspectiva de futuro”, subrayó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó a Trump en una entrevista de televisión e insistió en su deseo de celebrar una cumbre con él. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la cita podría darse en Viena, Austria.

El dato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su encuentro con el líder Kim Jong Un es una ocasión única para lograr un acuerdo nuclear con Corea del Norte que no volverá a ocurrir.

“Puede ser que no funcione. Hay una fuerte posibilidad de que esto no funcione. Pero al menos nos habremos reunido. Nos habremos visto. Y espero que nos apreciemos el uno al otro, que comencemos un proceso”, manifestó.

Trump partió a Singapur para la reunión del 12 con el líder norcoreano junto con su jefe de gabinete, John Kelly, y el asesor John Bolton.

China presume de unidad con Rusia e Irán

Los presidentes de Rusia, Irán y China se reunieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, paralelamente a la cita del G7 en la que Estados Unidos mostró una vez más las tensiones diplomáticas y comerciales, así como profundos desacuerdos con sus aliados europeos y canadienses.

El encuentro de Qingdao, en China, agrupa a esa nación, Rusia, India, Pakistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán e Irán. Afganistán, Bielorrusia y Mongolia son países observadores de la organización que da una imagen de unidad euroasiática.

La OCS, fundada en 2001 por iniciativa de Moscú y Pekín, ha conseguido coordinar la cooperación regional en asuntos de seguridad, lucha antiterrorista, narcotráfico y cibercrimen.