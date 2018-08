Luis Emilio Velutini fue nominado a la edición especial The Best of DR

Luis Emilio Velutini, empresario venezolano, fue nominado a la edición especial The Best of DR de la revista Mercado de República Dominicana, que destaca las mejores ofertas en cuanto a gastronomía, entretenimiento, compras y servicios, aspectos que están incluidos en su centro comercial Blue Mall.

El Blue Mall fue inaugurado en 2017 y cuenta con una variada oferta en servicios, además de contar con establecimientos de marcas internacionales como L’Occitane, Levi’s, Women’s Secret, Zara, entre otras

El Grupo Velutini sobresalió por sus ideas innovadoras y su proyección de inversión. Entre sus proyectos más destacados se encuentran el Centro San Ignacio, en el municipio Chacao, el Tolón Fashion Mall, en el municipio Baruta y el Paseo El Hatillo.

El empresario venezolano ha hecho inversiones en República Dominicana y ha brindado empleo a más de 1.500 personas, que colaboran con el funcionamiento del centro comercial Blue Mall, lo que causó un impacto favorable en la economía de la zona.

Velutini ya se había posicionado como uno de los inversionistas más prestigiosos de la isla caribeña con el premio "Centro Comercial de Lujo Del Año".

Con información de Nota de Prensa.