Luis Almagro y senadores estadounidenses discutieron sobre Venezuela

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, se reunió este viernes con los senadores de Estados Unidos, Ben Cardin y Roger Wicker, para hablar sobre la crisis humanitaria en Venezuela.

"Me reuní con los senadores estadounidenses Ben Cardin y Roger Wicker para discutir los retos en nuestro hemisferio, la grave crisis humanitaria de Venezuela y explorar las maneras de mejorar el nexo de las legislaturas y Parlamentos con la agenda de la OEA, así como la lucha contra la corrupción", indicó Almagro en Twitter.

Este jueves, Almagro se pronunció por la situación de los migrantes venezolanos con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra cada 20 de junio, y reiteró el compromiso de la OEA para atender a los afectados por las políticas en Venezuela.

"No hay más excusa para el atraso. Hay que otorgar a los venezolanos el estatus de refugiados. Todas las razones anteriores se cumplen para estos casos", afirmó.

